Montirone e Sabbio Chiese: 900mila euro di sanzioni per cave abusive

Oltre 900mila euro di sanzioni e quattro persone denunciate. È questo l’esito dei controlli e delle ispezioni dei carabinieri forestali in due cave di Montirone e Sabbio Chiese.

I militari hanno riscontrato «l’escavazione abusiva di oltre 55.000 metri cubi di sabbia e ghiaia, l’esercizio non autorizzato di impianti di lavorazione degli inerti e di scarichi di acque reflue industriali, la trasformazione non autorizzata di superfici boscate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico nonché la violazione di numerose prescrizioni ambientali relative ad impianti di produzione di asfalto e calcestruzzo presenti all’interno di uno dei siti estrattivi» scrivono nella nota diffusa in mattinata.