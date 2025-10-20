Montichiari, arrestato spacciatore con cocaina e 7mila euro in contanti

Una pattuglia della Polizia Locale di Montichiari lo stava monitorando sabato mattina nei pressi del Parco della City. Lui, un cittadino marocchino di 32 anni, quando si è accorto della presenza degli agenti ha cercato di dileguarsi mettendosi poi a correre.

Nella fuga l'uomo ha anche gettato una dose di cocaina, poi recuperata dagli agenti. Una volta raggiunto il fuggitivo gli uomini della Locale gli hanno contestato il reato di spaccio. In particolare poco prima lo straniero era stato visto cedere ad un consumatore della cocaina. Questi è stato a sua volta identificato e segnalato.

Perquisizione

A seguito della perquisizione domiciliare all'uomo sono state trovate altre dieci dosi di stupefacente e settemila euro in contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Per lui è scattato l'arresto che in mattinata è stato poi convalidato. Per il suo caso è stato anche confermato il nulla osta all'espulsione una volta espiata la condanna comminata dal giudice.