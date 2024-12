Montecampione, sempre più vicino il rilancio dell’impianto sciistico

Giuliana Mossoni

Negli ultimi giorni è stata perfezionata dal notaio la cessione del ramo d’azienda della società in liquidazione

2 ' di lettura

Una veduta aerea di Montecampione - Foto © www.giornaledibrescia.it

Nuovo, piccolo (per alcuni grande) passo in avanti per il rilancio della stazione sciistica di Montecampione: lunedì 30 dicembre, nello studio del notaio Giovanni Posio a Brescia, si è perfezionato l’atto di cessione dell’intero ramo d’azienda della società, in liquidazione dal 2023, Montecampione Ski Area srl alla nuova società Plan 1800 srl, guidata dal presidente Devis Biena. Quest’ultima, nel concreto, ha saldato l’intero importo di aggiudicazione dei beni, ovvero, nello specifico, gli impia