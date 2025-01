Montecampione, entro fine anno nuova vita al residence a 1800 metri

Anni di abbandono, all’insegna del degrado e della distruzione (tutti ricordano la piscina e il teatro devastati, la reception e le camere messe sottosopra). Lo scorso anno è stato però all’insegna della rinascita, perlomeno per il residence del Plan a 1800. Per la stazione sciistica di Montecampione la situazione non è certo florida, con le grandi difficoltà degli impianti, aperti solo in minima parte sia quest’anno sia lo scorso, e con i cambiamenti climatici che, anche qui, incombono. Ma perlomeno la situazione degli alberghi è in miglioramento.

Come promesso, la Montecampione srl sta portando avanti la ristrutturazione del complesso a 1800 e, se tutto andrà per il verso giusto, a fine 2025 potrebbero esserci le prime riaperture degli appartamenti del residence. Per il complesso a 1200, invece, la situazione non si è mossa: a parte le recinzioni, tutto è ancora immobile. La società si sta muovendo, l’intenzione è quella di rimettere mano anche al maxi complesso alberghiero di 1200, ma le procedure, gli intoppi burocratici e autorizzativi sono all’ordine del giorno.

Aggiornamenti

Un aggiornamento è stato dato da uno dei referenti della società, Bruno Dattilo, nel corso dell’ultima assemblea del Consorzio Montecampione sabato scorso al cinema in piazzetta. «Dopo una prima fase difficile – ha spiegato Dattilo –, in cui abbiamo avuto dei problemi con dei subappaltatori, abbiamo preso direttamente in mano noi la struttura a 1800. Oggi siamo quasi all’80 per cento, manca poco alla conclusione e contiamo di rimettere in funzione i nostri appartamenti per la fine dell’anno. Faremo di tutto per poi dedicarci all’hotel a 1200. Abbiamo presentato un progetto, ma siamo ancora nella fase di sistemazione di tutte le irregolarità che ci sono, speriamo di riuscire a breve a partire, una volta finito a 1800».

In realtà, il primo segnale di rinascita c’è già stato il 26 dicembre, con la riapertura dell’ex bar Giallo al complesso Le Baite, chiuso da anni e oggi rinominato White. Il successo è stato istantaneo, sia all’inaugurazione sia con la festa di capodanno (per il momento sarà aperto solo per alcuni appuntamenti predefiniti, finché il complesso Le Baite non sarà in funzione a pieno regime).