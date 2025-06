Sul Monte Budellone trovata una falange umana che ha più di 40mila anni

È il primo caso in uno scavo in Lombardia: «Una scoperta dal carattere straordinario», sottolinea il direttore dello scavo Marco Baioni

Gli scavi sul Monte Budellone © www.giornaledibrescia.it

Parliamo di un fatto più unico che raro. «Una scoperta di carattere straordinario», come sottolinea il direttore dello scavo Marco Baioni. Nel sito paleolitico del Monte Budellone a Prevalle è stata trovata una falange umana che ha oltre 40mila anni. Un dito dell’uomo di Neanderthal in uno scavo archeologico: è la prima volta che succede in Lombardia. Dottor Baioni, come avete trovato la falange? Nel 2023 in una grotta abbiamo trovato una sequenza di carboni e di ossa animali che ci hanno dato t