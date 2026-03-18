Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione

Dal prossimo 16 maggio chi circola in Italia con un monopattino elettrico dovrà avere un contrassegno identificativo (di fatto una piccola targa adesiva) e una polizza assicurativa obbligatoria. È quanto stabilisce un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che dà attuazione alle norme già previste dalla legge di bilancio e dal nuovo Codice della strada per la micromobilità elettrica.

Il decreto disciplina emissione, richiesta, rilascio e prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione «prevalentemente elettrica». Si tratta di un adesivo plastificato, non rimovibile, prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che serve a identificare in modo univoco il veicolo e il suo proprietario. Il contrassegno non sarà legato a vita a un singolo mezzo, ma al proprietario: se si cambia monopattino, la targa resta alla persona, che potrà applicarla al nuovo veicolo nel rispetto delle regole.

Il contrassegno dovrà essere applicato in posizione ben visibile: sul parafango posteriore oppure sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, come indicato dalle disposizioni tecniche. Il prezzo è fissato a 8,66 euro, da pagare tramite il sistema PagoPA; tale importo copre sia il costo di produzione del contrassegno, sia una quota aggiuntiva destinata alle attività di sicurezza stradale previste dall’articolo 208 del Codice della strada, come interventi e iniziative per la circolazione in sicurezza.

In caso di furto del monopattino, o se la targa stessa viene rubata o smarrita, il proprietario potrà collegarsi di nuovo alla piattaforma telematica, segnalare l’evento e, se necessario, richiedere un nuovo contrassegno. Allo stesso modo, se si decide di non utilizzare più il monopattino, sarà possibile chiedere la cancellazione della targa.

Per ottenere la targa non ci si rivolge direttamente agli sportelli fisici, ma a una piattaforma telematica dedicata, la cui disciplina di funzionamento è prevista dallo stesso decreto pubblicato in Gazzetta. I proprietari dei monopattini potranno accedere attraverso il Portale dell’automobilista, utilizzando Spid di secondo livello (nome utente, password e codice temporaneo via app o sms) oppure la Carta d’identità elettronica.

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile presentare la richiesta di rilascio del contrassegno, scegliere il punto di ritiro tra gli uffici della Motorizzazione o gli studi di consulenza automobilistica, e successivamente utilizzare la stessa piattaforma per comunicare eventuali furti o smarrimenti della targa o per richiederne la cancellazione. Tutti i pagamenti connessi alla procedura, compreso quello di 8,66 euro per il contrassegno, avverranno tramite PagoPA, con versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai capitoli di spesa competenti.

Con l’entrata in vigore della targa scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. La copertura è una classica Rc verso terzi: serve a risarcire i danni causati ad altre persone o cose durante la guida del monopattino, per esempio lesioni a pedoni o ciclisti, oppure danni ad altri veicoli coinvolti in un incidente.

Secondo Assoutenti, il costo della polizza può variare indicativamente da 25 a 150 euro all’anno, a seconda del tipo di contratto scelto, delle garanzie aggiuntive (come tutela legale o infortuni del conducente) e delle condizioni proposte dalle diverse compagnie. Il principio è semplice: così come per auto e moto, non sarà più possibile circolare su strada con il monopattino senza una copertura assicurativa attiva.

Assoutenti ricorda che in caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino rischia una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro. Chi circola senza contrassegno identificativo, oppure con un monopattino non assicurato, potrà quindi essere multato dalle forze dell’ordine.