Missione Natale compiuta a Lograto

Francesco Venturini
Sabato e domenica all’insegna della condivisione e dello scambio di auguri e regali grazie all’iniziativa della Pro Loco
  • Missione Natale, alcuni momenti di condivisione natalizia a Lograto
    Missione Natale, alcuni momenti di condivisione a Lograto - © www.giornaledibrescia.it
«Ora è finalmente Natale!», si legge tra i commenti sui social dopo i primi video pubblicati nel pomeriggio di sabato. Ebbene sì, la magia è arrivata anche a Lograto. Missione compiuta. Anche quest’anno Babbo Natale e i suoi fidati elfi hanno consegnato panettoni e regali nelle case del paese, portando il consueto spirito di festa. Una tradizione che si è rinnovata per il terzo anno consecutivo grazie ai giovani della Pro Loco, organizzatori della parata di Missione Natale, andata in scena anche nell’edizione 2025 tra musica, balli, allegria e sorrisi da regalare.

L’iniziativa si è sviluppata su due giornate. Il sabato è stato dedicato al classico giro per le vie del paese, tra campanelli suonati e porte aperte, per regalare un momento di magia ai 134 cittadini over 85. La domenica, invece, è stata tutta per i più piccoli, che hanno ricevuto i loro doni direttamente dalle mani di Babbo Natale. Un’atmosfera di gioia autentica e contagiosa, capace di avvolgere l’intero comune bassaiolo e di ricordare, ancora una volta, il valore della condivisione e della comunità nel periodo più atteso dell’anno.

«Siamo al terzo anno di Missione Natale – ha commentato la presidente della Pro Loco di Lograto, Maura Mezzapelle – ed è un’iniziativa che la comunità accoglie sempre con grande entusiasmo. Collaboriamo anche con l’asilo del paese per portare allegria agli over 85: oltre ai panettoni e ai doni, consegniamo anche un disegno realizzato dai bambini. Cerchiamo di creare un po’ di sano scompiglio in paese: l’entusiasmo non manca e ci teniamo molto a questa iniziativa, che portiamo avanti sempre con il sorriso».

  3. Ricarica la pagina se necessario