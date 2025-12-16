Giornale di Brescia
Cronaca

Il dono di Santa Lucia: Elia nasce sulla strada che porta verso Caino

Ubaldo Vallini
Sull’auto partita da Levrange c’era anche la sorellina di due anni. Mamma e bimbo sono poi stati trasferiti al Civile dove sono arrivati in buone condizioni di salute
Papà Simone e mamma Sonia con il piccolo Elia - © www.giornaledibrescia.it
«Fermati, spunta fuori» l’imperativo pronunciato da Sonia. Simone ha bloccato l’auto, si è improvvisato ostetrico e, poco dopo, la coppia aveva fra le braccia il piccolo Elia. Un bel bimbo del peso di 3 chili e duecento grammi. Nato lì, a metà del rettilineo delle «Coste», al termine del quale inizia l’abitato di Caino.

Un bel regalo all’alba del giorno di Santa Lucia. «Siamo partiti in fretta e furia da Levrange che mancavano pochi minuti alle 5 per raggiungere l’ospedale in città – ci racconta papà Simone –. Con noi c’era anche Arianna, la nostra prima figlia che ha quasi due anni: non sapevamo a chi lasciarla».

Telefonata

Così Simone chiama il fratello Pietro, che abita alla Raffa di Puegnago, chiedendogli di raggiungerli alla sommità del Sant’Eusebio: «Lì però Pietro non era ancora arrivato, ho pensato che mi avrebbe raggiunto più avanti e così è stato – prosegue Simone –. Poco prima di Caino ho dovuto fermarmi, Pietro per fortuna è arrivato ed ha potuto occuparsi di Arianna, mentre io mi sono improvvisato col resto».

Elia è nato in un attimo e i soccorsi sono arrivati subito dopo: l’ambulanza dei volontari di Nave e l’auto medicalizzata. «Il signore che abita lì ci ha aperto la sbarra per far spazio ai veicoli e poi hanno fatto tutto loro». Tutto è bene quel che finisce bene: mamma e bimbo sono poi stati trasferiti al Civile dove sono arrivati in buone condizioni di salute e dove Simone ha ricevuto i complimenti per la sua bravura nel ruolo, obbligato, di ostetrico.

Il parto è avvenuto a metà della strada delle Coste - © www.giornaledibrescia.it
Una sorpresa di Santa Lucia anche per Caino: «Troppo spesso su quelle curve assistiamo a delle tragedie, questa volta ad una nascita e fa molto piacere» ha affermato a botta calda il sindaco Cesare Sambrici, memore di cruenti incidenti stradali.

L’ultima nascita nel 1956

Poi si è messo a fare i calcoli: «Quest’anno da noi sono nati altri nove bambini, ma tutti in ospedale, come è ormai consuetudine. L’ultima nascita avvenuta in paese risale al 1956 e la venuta al mondo di Elia è stata per noi un gran regalo. Prenderò contatti con la famiglia perché, normativa permettendo, mi piacerebbe dare a questo bimbo la nostra cittadinanza onoraria».

Una Santa Lucia per tutti, insomma. Forse no: l’unico a rimetterci sarà proprio Elia quando, nel corso della sua infanzia, avrà in calendario un giorno in meno per ricevere dei regali.

santa LuciamiracolonascitaCaino
  3. Ricarica la pagina se necessario