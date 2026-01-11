Minorenne ubriaco sfonda con un pugno la vetrata di una piadineria
È stato un minorenne ubriaco a sfondare con un pugno la vetrata della piadineria di piazzale Cesare Battisti a Brescia, ieri sera attorno a mezzanotte. Il ragazzo, un italiano di 17 anni, nel corso della serata aveva bevuto molto e a tarda ora aveva litigato con un amico. Per sfogare la rabbia il ragazzo ha colpito la vetrina, mandandola in pezzi.
Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta su richiesta del titolare del negozio ma alla vista degli agenti il ragazzo ha prima cercato di fuggire e poi di aggredirli. Ora deve rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.