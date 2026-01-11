Minorenne ubriaco sfonda con un pugno la vetrata di una piadineria

È stato un minorenne ubriaco a sfondare con un pugno la vetrata della piadineria di piazzale Cesare Battisti a Brescia, ieri sera attorno a mezzanotte. Il ragazzo, un italiano di 17 anni, nel corso della serata aveva bevuto molto e a tarda ora aveva litigato con un amico. Per sfogare la rabbia il ragazzo ha colpito la vetrina, mandandola in pezzi.

La piadineria in piazzale Cesare Battisti

Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta su richiesta del titolare del negozio ma alla vista degli agenti il ragazzo ha prima cercato di fuggire e poi di aggredirli. Ora deve rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.