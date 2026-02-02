Minorenne aggredito fuori dall’Elnos: due denunciati

Due giovani, di 18 e 16 anni, entrambi italiani di origine straniera, sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate dai carabinieri della Stazione Carabinieri di Roncadelle per l’aggressione ai danni di un minorenne italiano avvenuta nella serata di ieri all’esterno del centro commerciale Elnos Shopping.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione al 112. I militari sono intervenuti nei pressi della struttura commerciale, dove la vittima era stata poco prima colpita al gluteo con un coltello e percossa con il manico di un ombrello dai due coetanei.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe nata verosimilmente da uno scambio di persona. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale dei due giovani, rinvenendo e sequestrando le armi utilizzate durante l’episodio: il coltello e il manico dell’ombrello.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia, dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Il diciottenne risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.