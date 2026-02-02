Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Minorenne aggredito fuori dall’Elnos: due denunciati

Roberto Manieri
L’aggressione ieri sera a Roncadelle. I Carabinieri hanno individuato i due responsabili di 18 e 16 anni che hanno colpito il ragazzino con un coltello e un manico di ombrello. All’origine del gesto un probabile scambio di persona
Una pattuglia di Carabinieri
Una pattuglia di Carabinieri
AA

Due giovani, di 18 e 16 anni, entrambi italiani di origine straniera, sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate dai carabinieri della Stazione Carabinieri di Roncadelle per l’aggressione ai danni di un minorenne italiano avvenuta nella serata di ieri all’esterno del centro commerciale Elnos Shopping.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione al 112. I militari sono intervenuti nei pressi della struttura commerciale, dove la vittima era stata poco prima colpita al gluteo con un coltello e percossa con il manico di un ombrello dai due coetanei.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe nata verosimilmente da uno scambio di persona. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale dei due giovani, rinvenendo e sequestrando le armi utilizzate durante l’episodio: il coltello e il manico dell’ombrello.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia, dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Il diciottenne risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
minorenneElnosBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario