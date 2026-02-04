Minneapolis, Trump ritira 700 agenti federali di Ice e Border Patrol
L’amministrazione Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l’immigrazione da Minneapolis. Lo annuncia lo «zar dei confini» Tom Homan, inviato dal presidente americano per gestire la situazione, in una conferenza stampa a Minneapolis. Nello specifico, l’annuncio riguarda il ritiro parziale delle migliaia di agenti federali dell’immigrazione dispiegati in Minnesota, dopo aver decantato una «cooperazione senza precedenti» tra il governo federale e gli enti statali e locali.
Il quadro
Come sottolineato da Homan, con la partenza di questi agenti, ne rimarranno circa 2mila in Minnesota. «Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo» conclude lo zar.
