Minacciano quattro ventenni in centro a Brescia, arrestati due pakistani

Pistola in pugno hanno esploso alcuni colpi in aria. L’arma è risultata una scacciacani, ma fedele riproduzione di una Beretta. Con la quale nella serata di martedì due uomini di origini pakistane hanno minacciato quattro ventenni in Fossa Bagni, nel centro città, per farsi consegnare soldi e cellulare.

Azione che non sono riusciti a portare a termine. La serata per i due rapinatori è finita a Canton Mombello perché sono stati arrestati durante la fuga dai carabinieri intervenuti.