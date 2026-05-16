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Minaccia la sorella con un coltello: arrestato a Desenzano

La donna aveva denunciato il 63enne, che viveva con lei, dopo i continui episodi. L’arma bianca ritrovata in casa
La donna minacciata con un coltello - © www.giornaledibrescia.it
La donna minacciata con un coltello - © www.giornaledibrescia.it

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri delle Compagnie di Desenzano del Garda e Salò hanno svolto controlli straordinari a Salò, Desenzano e nei Comuni limitrofi, con focus su sicurezza stradale e contrasto allo spaccio.

A Desenzano è stato arrestato un 63enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Brescia dopo la denuncia della sorella convivente per vessazioni e minacce. Rintracciato in strada e perquisita l’abitazione, i militari hanno sequestrato il coltello usato per le intimidazioni. L’uomo è stato portato nel carcere di Brescia.

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