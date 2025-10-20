Video-minaccia l’ex amante con una pistola, arrestato

L’uomo ha inviato un video in cui diceva «Io sono la mafia albanese e questa è per te»: dopo la denuncia è scattata la perquisizione. Oggi disposto l’obbligo di firma.

1 ' di lettura

Una pistola

La chiamata è stata per un codice rosso, scattato dopo la denuncia di una ragazza. «Mi ha mandato un video con una pistola in cui mi diceva: questa è per te». E in casa di lui gli agenti della Polizia hanno trovato l’arma, risultata una scacciacani ma senza tappo rosso, ma anche della droga. Violenza di genere: nel Bresciano più di 2mila codici rossi nel 2024 La minaccia e la perquisizione Protagonista della vicenda che arriva dalla città è un 35enne di origini albanesi che aveva iniziato una re