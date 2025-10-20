Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Video-minaccia l’ex amante con una pistola, arrestato

L’uomo ha inviato un video in cui diceva «Io sono la mafia albanese e questa è per te»: dopo la denuncia è scattata la perquisizione. Oggi disposto l’obbligo di firma.
Una pistola
Una pistola

La chiamata è stata per un codice rosso, scattato dopo la denuncia di una ragazza. «Mi ha mandato un video con una pistola in cui mi diceva: questa è per te». E in casa di lui gli agenti della Polizia hanno trovato l’arma, risultata una scacciacani ma senza tappo rosso, ma anche della droga. Violenza di genere: nel Bresciano più di 2mila codici rossi nel 2024 La minaccia e la perquisizione Protagonista della vicenda che arriva dalla città è un 35enne di origini albanesi che aveva iniziato una re

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario