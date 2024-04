Minaccia e insulta sul web la Polizia locale dopo una multa a Cologne: denunciato

Un cittadino di Cologne è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale e diffamazione aggravata a mezzo web e Facebook dopo aver reagito in maniera eccessiva a una sanzione per divieto di sosta.

L'incredibile vicenda ha visto come protagonista un quarantenne residente nel paese franciacortino, poiché multato dagli agenti di Polizia Locale del Montorfano dopo aver parcheggiato la sua auto in un luogo che intralciava il traffico. Dopo aver ricevuto una sanzione di soli 29,40 euro, l'uomo ha deciso però di adottare un comportamento minatorio e diffamatorio nei confronti delle forze dell'ordine. Inizialmente, ha cercato di far archiviare la multa telefonando ripetutamente agli agenti, spingendosi fino a minacciare di incendiare tutti i veicoli parcheggiati nella zona soggetta al controllo.

Non ottenendo il risultato sperato, ha poi deciso di utilizzare i social media per diffamare pubblicamente gli agenti, postando su un gruppo Facebook del paese dei video in cui insultava direttamente gli agenti e il servizio da loro svolto.

Dopo essere stato identificato e convocato al comando, l'uomo è stato denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale al fine di archiviare indebitamente un procedimento dell'ufficio e per diffamazione aggravata a mezzo web. È importante sottolineare che i video diffamatori sono stati successivamente cancellati dall'indagato, ma ciò non ha impedito alle autorità di procedere con le denunce nei suoi confronti.