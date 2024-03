Minaccia di diffondere i loro video intimi, braccialetto elettronico per l'ex

L’uomo di 44 anni non accettava la fine della relazione con una donna e la tempestava di messaggi e telefonate

L'uomo accusato di stalking nei confronti della ex

Prima, per tre anni, sono stati amanti. Poi, quando lei ha deciso di troncare la relazione, l’ex è diventato il suo incubo con messaggi, telefonate e la minaccia di diffondere ad amici ma soprattutto ai parenti i loro video intimi. Ora per lo stalker è scattato il braccialetto elettronico: non può avvicinarsi alla persona offesa e lei, cui è stato affidato un dispositivo gemello, viene tempestivamente avvertita se il suo ex oltrepassa il limite fissato per lui dal tribunale. E la stessa informaz