«Minacciò di morte Trump»: mandato d’arresto per l’ex capo dell’Fbi

L’allora segretaria del Dipartimento per la sicurezza interna, Kristi Noem, annunciò che l’ex capo dell’Fbi sarebbe stato oggetto di un’indagine per quello che lei definì un incitamento «all’assassinio» del tycoon. La direttrice dell’Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, disse che avrebbe dovuto essere «messo dietro le sbarre per questo fatto» e di essere «molto preoccupata» per la vita di Trump.

La replica di Comey

Ieri un gran giurì del Distretto orientale della North Carolina ha emesso un atto d’accusa per due capi d’imputazione. Il primo è di aver minacciato con consapevolezza e volontà «di uccidere e di infliggere lesioni fisiche» al presidente americano, mentre il secondo è di «aver trasmesso consapevolmente e volontariamente una comunicazione interstatale contenente una minaccia di morte» a Trump, nelle parole dell’attorney general Todd Blanche. Il ministro della Giustizia ad interim ha ricordato che, malgrado «il caso sia unico, e questa incriminazione spicchi per il nome dell’imputato, la sua presunta condotta è dello stesso genere che non tollereremo mai e che indagheremo sempre e perseguiremo sempre».

Si tratta di un’accelerazione da parte dell’ex avvocato del tycoon, in linea con la volontà del presidente di vendicarsi contro i suoi nemici, che lo ha portato a silurare Pam Bondi, accusata di non essere abbastanza incisiva.

Pam Bondi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Comey ha ribadito la sua innocenza e si è detto fiducioso che sarà scagionato in tribunale in un video pubblicato su Substack. «Non finirà qui. Tuttavia, per quanto mi riguarda, nulla è cambiato. Sono ancora innocente. Non ho ancora paura. E continuo a credere nell’indipendenza della magistratura federale», ha dichiarato Comey. «È però fondamentale che tutti noi ricordiamo una cosa: questo non è il modo in cui il dipartimento di Giustizia dovrebbe operare. La buona notizia è che, giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre più al ripristino di quei valori. Non perdete la speranza».

Ha detto il funzionario che a settembre era stato accusato di aver mentito al Congresso durante un’audizione del settembre 2020 sul Russiagate. A novembre il caso era stato archiviato dalla procuratrice di Manhattan Letitia James.