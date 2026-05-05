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Minacce all’ex compagna e alla famiglia: arrestato, sarà espulso

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti dopo la chiamata della sorella della vittima: l’uomo è un cittadino straniero con diversi precedenti
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato - © www.giornaledibrescia.it

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un cittadino straniero pluripregiudicato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e della sua famiglia. Qualche giorno fa, dopo una segnalazione al 112 della sorella della vittima, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti: l’uomo si era presentato sotto casa della donna pretendendo di entrare e, al rifiuto, aveva iniziato a urlare e minacciare prima di fuggire quando ha saputo che era stata chiamata la polizia.

L’arresto

La vittima, in forte stato di shock, ha raccontato di subire da tempo minacce e di aver subito mesi prima una violenta aggressione con pugni e schiaffi. Mentre si trovava in Questura per denunciare, ha iniziato a ricevere decine di messaggi minatori di morte rivolti anche ai suoi familiari.

Grazie alla sua descrizione, l’uomo è stato rintracciato poco dopo in via Pietro Tiboni e arrestato per stalking. È stato portato nel carcere di Canton Mombello. Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e, una volta scontata la pena, si procederà con l’espulsione dall’Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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