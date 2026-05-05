Minacce all’ex compagna e alla famiglia: arrestato, sarà espulso

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un cittadino straniero pluripregiudicato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e della sua famiglia. Qualche giorno fa, dopo una segnalazione al 112 della sorella della vittima, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti: l’uomo si era presentato sotto casa della donna pretendendo di entrare e, al rifiuto, aveva iniziato a urlare e minacciare prima di fuggire quando ha saputo che era stata chiamata la polizia.
L’arresto
La vittima, in forte stato di shock, ha raccontato di subire da tempo minacce e di aver subito mesi prima una violenta aggressione con pugni e schiaffi. Mentre si trovava in Questura per denunciare, ha iniziato a ricevere decine di messaggi minatori di morte rivolti anche ai suoi familiari.
Grazie alla sua descrizione, l’uomo è stato rintracciato poco dopo in via Pietro Tiboni e arrestato per stalking. È stato portato nel carcere di Canton Mombello. Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e, una volta scontata la pena, si procederà con l’espulsione dall’Italia.