Minacce all’ex compagna e alla famiglia: arrestato, sarà espulso

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un cittadino straniero pluripregiudicato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e della sua famiglia. Qualche giorno fa, dopo una segnalazione al 112 della sorella della vittima, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti: l’uomo si era presentato sotto casa della donna pretendendo di entrare e, al rifiuto, aveva iniziato a urlare e minacciare prima di fuggire quando ha saputo che era stata chiamata la polizia.