Minacce di stupro, Miss Italia 2023 denuncia un 31enne bresciano

Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, ha denunciato un presunto persecutore, un uomo di 31 anni residente nel Bresciano, che le aveva inviato minacce attraverso la posta su Facebook.

I fatti

I fatti risalgono al dicembre 2023, dopo l'elezione a regina di bellezza della diciannovenne di Cervere (Cuneo). «So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre» scriveva l'autore delle minacce, in uno dei molteplici messaggi, con un profilo poi risultato falso. Il padre della ragazza è il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio.

Le indagini della polizia postale e della squadra mobile di Cuneo hanno individuato il presunto autore degli scritti in un uomo di 31 anni, residente nel Bresciano, e stamane ad Asti si è tenuta l'udienza predibattimentale a suo carico. Francesca Bergesio, che non è comparsa in tribunale, si è costituita parte civile e ha già annunciato l'intenzione di devolvere l'eventuale risarcimento a un'associazione per l'assistenza alle vittime di violenza di genere. «Su questo mi sono battuta durante il percorso di miss Italia, studiando il monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancor più l'importanza dell'argomento», ha commentato la ex miss Italia, oggi impegnata come attrice e modella.