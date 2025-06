Minacce di morte via telefono: 45enne fermato con un coltello

Ha urlato minacce di morte al telefono non rendendosi conto che nel pomeriggio afoso e deserto di ieri, in via Cefalonia, anche altri lo avrebbero udito. Così alcuni cittadini, allarmati per i contenuti violenti, hanno avvisato il 112 della presenza di uno straniero che a tratti urlava al cellulare frasi minacciose.

La Polizia di Stato è intervenuta immediatamente per identificare e denunciare il soggetto che in seguito è risultato essere armato di un coltello. L’uomo, così come riferito dal cittadino che ha allertato gli agenti, gridava che avrebbe «a lui e alla alla moglie» se non gli fosse stata consegnata la somma di 2mila euro, dichiarando inoltre di possedere una pistola. In seguito il soggetto è stato visto salire a bordo di un’auto.

Gli agenti della Squadra Volanti sono stati dunque inviati nei pressi della zona segnalata, riuscendo a individuare e a fermare l’uomo. Dai controlli è emerso che il 45enne, già noto e deferito nel 2023 per minacce, aveva un coltello. La perquisizione ha consentito il sequestro dell’arma e la denuncia dell’individuo.