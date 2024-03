Minacce alla ex, lo stalker di Patty patteggia la condanna e resta in comunità

L’uomo ha concordato di scontare i 2 anni e 6 mesi nella struttura dove già si trova

Resta agli arresti domiciliari. Non più in custodia cautelare ma in detenzione dopo che giovedì mattina ha patteggiato una condanna a due anni e sei mesi per stalking con la possibilità di rimanere affidato alla stessa comunità nella quale si trova dopo che ha passato quattro mesi in carcere a Canton Mombello. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva violato il divieto di avvicinamento alla vittima, la sua ex compagna, madre di quattro figli avuti da una precedente relazione, ed