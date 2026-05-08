Mille Miglia, Baggio, Garda, tondino: cosa rappresenta di più Brescia?

Cosa vi viene in mente quando leggete «Brescia»? È la domanda che vi rivolgiamo oggi: le opzioni sono quattro, diverse tra loro ma tutte legate, in modi differenti, al nostro territorio. La Mille Miglia , che ogni anno riporta la città al centro del mondo dei motori. Roberto Baggio , campione amatissimo che in biancazzurro ha concluso la propria carriera, facendo sognare i tifosi al Rigamonti.

E ancora il lago di Garda, patrimonio naturale e turistico, che ogni anno attira in provincia moltissime persone provenienti da varie parti d’Italia e del mondo. E infine il tondino, simbolo dell’industria, del lavoro e della vocazione manifatturiera che hanno segnato la storia economica bresciana.