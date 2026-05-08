Mille Miglia, Baggio, Garda, tondino: cosa rappresenta di più Brescia?

Cosa vi viene in mente quando leggete «Brescia»? È la domanda che vi rivolgiamo oggi: le opzioni sono quattro, diverse tra loro ma tutte legate, in modi differenti, al nostro territorio. La Mille Miglia, che ogni anno riporta la città al centro del mondo dei motori. Roberto Baggio, campione amatissimo che in biancazzurro ha concluso la propria carriera, facendo sognare i tifosi al Rigamonti.
E ancora il lago di Garda, patrimonio naturale e turistico, che ogni anno attira in provincia moltissime persone provenienti da varie parti d’Italia e del mondo. E infine il tondino, simbolo dell’industria, del lavoro e della vocazione manifatturiera che hanno segnato la storia economica bresciana.
Quattro risposte possibili, quattro modi diversi di guardare a Brescia: la tradizione sportiva, il mito calcistico, il paesaggio e l’anima produttiva. Ora la parola passa a voi: quale simbolo racconta meglio Brescia? Diteci la vostra qui sotto.