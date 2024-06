Mille Miglia 2024, tutte le modifiche alla viabilità per la Notte Bianca e il ritorno delle auto

Il Comune di Brescia ha adottato alcuni provvedimenti che modificheranno la viabilità in occasione della manifestazione Mille Miglia The Night e del ritorno della Mille Miglia 2024.

Dalle 7 alle 24 del 14 giugno, e comunque fino a cessata esigenza, saranno autorizzati al transito e alla sosta in largo Formentone e piazza della Loggia i veicoli della logistica e dell’organizzazione al seguito della manifestazione.

Dalle 14 alle 24 del 15 giugno, e comunque fino a cessata esigenza, saranno invece chiuse al traffico le seguenti vie o tratti di esse:

via san Faustino nel tratto compreso tra Via Capriolo e C.so Mameli;

via Volta;

via XXIV Maggio;

corsetto Sant’Agata;

carreggiata sud di piazza della Loggia tra corsetto Sant’Agata e via XXIV Maggio.

Saranno autorizzati al transito i residenti e domiciliati con posto auto interno.

Sui questi tratti stradali soggetti ai divieti sarà consentita la circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e alle persone autorizzate compatibilmente con le esigenze della manifestazione. Inoltre, i veicoli della logistica o al seguito della manifestazione (che espongono il logo dell’organizzazione) sono autorizzati al transito e allo stazionamento nelle zone soggette a divieti. Il varco Ztl di via Capriolo sarà disattivato dalle 6 del 14 giugno alle 12 del 18 giugno.

Viabilità ritorno – 15 giugno

Disattivazione Ztl

Dalle 00.01 alle 24 sarà disattivato il sistema di rilevazione telematico di tutti gli accessi veicolari alla Ztl (tutti i varchi) compresa l’area pedonale di piazza Loggia, di corso Zanardelli, e dell’area a pedonalità privilegiata di via Cardinal Querini e di via Trieste.

Divieti di sosta

Dalle 00.01 alle 19 sarà vietata la sosta con rimozione forzata sul lato nord di in viale Venezia (marciapiedi compresi), sul lato sud di viale Venezia tra il civico 12 e via Quaranta (slargo compreso), in via Castellini tra via Mantova e viale Venezia e sul lato nord di piazzale Arnaldo, tra via Turati e via Avogadro.

Nella stessa fascia oraria sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Bormioli tra il palo dell’illuminazione pubblica 23 e via della Musia, con sosta consentita ai veicoli e agli equipaggi di Mille Miglia, Ferrari Tribute e Mercedes Challenge.

Dalle 7 alle 24, e comunque fino a cessata esigenza, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, inoltre, nelle seguenti vie o tratti di esse:

corso Zanardelli;

via X Giornate su entrambi i lati;

via San Faustino su entrambi i lati (veicoli Taxi compresi) nel tratto tra via Capriolo e corso Mameli;

corso Mameli su entrambi i lati, tra corsetto S.Agata e via S. Faustino;

piazza della Loggia (lato sud) da corsetto S. Agata a via XXIV Maggio;

corsetto S. Agata (entrambi i lati);

via XXIV Maggio (entrambi i lati);

via Verdi (entrambi i lati);

via IV Novembre (entrambi i lati);

via Trieste tra via X Giornate a via Paganora;

piazza Paolo VI (riquadro nord);

piazza Tebaldo Brusato (tranne i parcheggi riservati ai Carabinieri sul lato est).

Dalle 10 alle 20 sarà vietata la sosta con rimozione forzata su viale Venezia, tra via Mantova e il civico 12 (slargo ex Bertolotti).

Zone Taxi

Dalle 7 alle 24 sarà revocata la zona riservata ai Taxi di via X Giornate, mentre, nella stessa fascia oraria, sarà istituita una zona riservata ai Taxi sul lato est di via Verdi da via Porcellaga per 30 metri in direzione sud.

Chiusure stradali

Dalle 9 alle 20 sarà chiusa al traffico via Bormioli tra il palo dell’illuminazione pubblica 23 e via della Musia, con sosta consentita ai veicoli e agli equipaggi di Mille Miglia, Ferrari Tribute e Mercedes Challenge.

Dalle 10 alle 19, e comunque fino a cessata esigenza, sarà aperto al traffico veicolare il varco che collega via Trieste a via Mazzini, con obbligo di dare la precedenza in via Trieste verso via Mazzini.

Dalle 11 alle 20 saranno chiuse al traffico, con accesso consentito ai residenti e autorizzati in doppio senso di circolazione, compatibilmente con le esigenze della manifestazione, le seguenti vie o tratti di esse:

viale Venezia, tra via Mantova e il civico 278 (intersezione est con via Benacense);

via Castellini, tra viale Venezia e via Mantova, con accesso consentito in doppio senso di circolazione ai residenti, alle persone autorizzate e agli utenti del parcheggio Castellini;

via Rebuffone - tronco ovest;

via Comboni, tra via Naviglio Grande e viale Venezia;

via Naviglio Grande, tra via Mantova e via Comboni;

via G. Lonati;

via Ugo Da Como;

via Bazzini, tra viale Venezia e via B. Marcello;

via Merici, tra via Bonomelli e viale Venezia;

via Bertoni, tra via Bonomelli e viale Venezia;

via Marenzio, tra via Bonomelli e viale Venezia;

via C. Quaranta, tra via Bonomelli e viale Venezia;

via Prati, tra via Nievo e viale Venezia;

piazzale Arnaldo;

piazza Paolo VI;

via Padre Giulio Bevilacqua;

via A. Volta;

via XXIV Maggio;

via della Posta;

via Bertolotti;

via IV Novembre, tra piazza del Mercato e via X Giornate;

via X Giornate.

Altre misure

Dalle 11 alle 19 sarà chiusa via Spalto S. Marco tra via XXV Aprile e piazzale Arnaldo, tranne che per i bus extraurbani. Nella stessa fascia oraria sarà invertito il senso unico di marcia in via Benacense, con transito consentito da est verso ovest.

Dalle 11, fino a cessata esigenza, saranno istituiti l’obbligo di svolta a destra di via Trieste nei confronti di via A. Mario, l’obbligo di svoltare a sinistra in via Spalto S. Marco (sul retro del carcere Nerio Fischione) verso la stessa via Spalto San Marco di fronte al Parcheggio Goito e l’obbligo di svoltare a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio Goito in direzione di via Spalto S. Marco.

Dalle 11 fino a cessata esigenza, inoltre, per consentire il deflusso dei veicoli in uscita dal parcheggio Arnaldo sarà realizzata una corsia transennando il lato nord di piazzale Arnaldo tra via Turati e l’uscita del parcheggio Arnaldo.

Dalle 11 alle 19, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via Turati, consentendo l’accesso ai residenti e alle persone autorizzate (compatibilmente alle esigenze della manifestazione). Nella stessa fascia oraria, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico veicolare di via Mantova, consentendo il transito ai residenti e alle persone autorizzate fino al raccordo con via F.lli Lechi, presso il civico 2 e, inoltre, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da est verso ovest in via Pusterla, tra via S. Rocchino e via Lombroso.

Sempre nella stessa fascia oraria, infine, sarà chiusa al traffico la Galleria Tito Speri, con accesso consentito ai residenti e alle persone autorizzate.

I veicoli degli organizzatori (o comunque al seguito della manifestazione) sono autorizzati a transitare e a stazionare nelle zone soggette a divieti. Ulteriori limitazioni, deviazioni o modifiche alla circolazione potranno essere effettuate dagli agenti della Polizia Locale.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative previste per il rientro della Mille Miglia e per la Notte Bianca 2024 - che interessano sia piazza della Loggia sia piazza della Vittoria - il mercato Emporium e i posteggi isolati saranno sospesi.