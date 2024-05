Mille bresciani a Verona per l’abbraccio di Papa Francesco

La carica dei mille bresciani (grandi e piccoli) si appresta alla super pacifica invasione della città scaligera: dalle parrocchie del Garda di casa nostra, tutti a salutare Papa Francesco in visita a Verona.

Da mesi la macchina organizzativa della diocesi veronese è al lavoro per organizzare la visita papale e finalmente il gran giorno, che è proprio oggi, è arrivato. Una Diocesi che parla molto bresciano: ventiquattro delle sue parrocchie, suddivise in ben quattro Unità Pastorali, sono affacciate sulle sponde del «nostro» lago. Da Pozzolengo a Lonato, passando per Sirmione e Desenzano, e per l’intera Valtenesi.

A ciascuna delle parrocchie della Diocesi è stato assegnato un numero di biglietti per assistere ai due principali eventi della giornata: l’Arena di Pace in mattinata e la messa di Pentecoste, nel pomeriggio, allo stadio Bentegodi. Un numero parametrato a quello dei residenti: per esempio, ai parrocchiani di Moniga sono stati assegnati 7 biglietti per l’Arena, 30 per la messa allo stadio, mentre ai fedeli di Lonato e Campagna, 55 per l’Arena e 120 per il Bentegodi. Forse inutile specificarlo: messi a disposizione tra la fine di marzo e i primi di aprile, sono andati a ruba in poche ore.

Chi ci sarà

Le somme le tira don Alberto Giusti, vicario di zona per il lago bresciano: «Complessivamente, raggiungiamo gli 800 parrocchiani. E a loro si devono aggiungere tutti quei fedeli che hanno prenotato il biglietto in autonomia». Altro segno «più», i giovani, che sono un capitolo a parte: «Una novantina quelli che raggiungeranno Verona con il Gruppo Giovani Lago Bresciano - specifica don Simone Facincani - e una quarantina quelli che si uniranno a noi con altri gruppi e in autonomia». Non è ancora finita: ai parrocchiani adulti e ai giovani occorre sommare anche bambini e ragazzi, per i quali nel programma di giornata c’è un evento dedicato: in piazza San Zeno, dalle 8 alle 10.30, l’incontro del Pontefice con loro (alle 9.15) e pure la Festa del Passaggio per i ragazzi di terza media. Difficile in questo caso quantificare, le iscrizioni sono state effettuate dalle singole parrocchie. In ogni caso, si sfonda il tetto dei mille bresciani.

Al primo evento di giornata (piazza San Zeno) sono attesi 5.400 bambini in tutto; all’Arena di Pace (un incontro con papa Francesco sui temi di giustizia e pace, alle 10.15) 12.500 partecipanti. Allo stadio Bentegodi, invece, saranno 31mila: parteciperanno alla messa di Pentecoste (alle 15), ma anche alla Festa organizzata per i giovani che la precede (alle 14). Sul terreno di gioco dello stadio, i giovani saranno quattromila.