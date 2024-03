Migliaia di indiani sikh in corteo a Brescia per celebrare il Nagar Kirtan

Migliaia di persone, indiani di religione sikh, sono arrivate a Brescia da tutta la provincia per celebrare il Nagar Kirtan, cerimonia religiosa che prevede un imponente corteo di fedeli.

E come ogni volta il fume di gente colorato ha sfilato per la città, partendo dal parco Pescheto in via Corsica per arrivare al parco Tarello a Brescia Due.

Secondo quanto si legge sul sito Cultura Sikh il Nagar Kirtan, il cui scopo è portare il messaggio di Dio a tutte le comunità guidato, è composto dai panj pyare (5 amati dal guru) che stanno davanti al carro di Guru Granth Sahib ji (il libro sacro). Inoltre nel sangat (comunità sikh) ci sono i sevadar (i volontari) che hanno compiti diversi, quali pulire la strada davanti ai panj pyare e Guru Granth Sahib ji, distribuire da bere o mangiare al sangat o raccogliere i rifiuti.