Migliaia di articoli scolastici non sicuri sequestrati dalla Finanza

Tra gli ultimi giorni di agosto e di settembre, i reparti della Guardia di Finanza di Brescia e della provincia hanno intensificato i controlli nei confronti di alcuni esercizi commerciali che vendono articoli per la scuola.

In particolare, tra i numerosi controlli effettuati, sono stati individuati otto esercizi commerciali gestiti da imprenditori extracomunitari, che vendevano articoli non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dal Codice del consumo. Tra questi, erano esposti zaini, astucci, penne, matite e altri articoli di cancelleria.

L’attività ispettiva, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro amministrativo migliaia di prodotti, in prevalenza di origine non comunitaria, privi di etichettatura idonea a consentire al consumatore finale di verificare la provenienza, la denominazione merceologica del prodotto, l’eventuale presenza di materiali impiegati per la produzione che possano nuocere alla sua salute, all’ambiente ed alle cose e le modalità e le precauzioni di impiego.

Parallelamente, sono state contestate sanzioni amministrative oscillanti complessivamente dal minimo di 12.000 euro al massimo di 240.000, la cui irrogazione sarà effettuata dalla Camera di Commercio.

Nel corso dei controlli sono stati anche individuati tre lavoratori in nero ed un soggetto privo di documenti identificativi, nonché con permesso di soggiorno revocato e riscontrate palesi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, quali mancanza di estintori e carenze igienico-sanitarie. Su quest’ultimo aspetto, gli ulteriori approfondimenti sono stati sviluppati in collaborazione con il personale dell’Ats.