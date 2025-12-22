Michele Dancelli, il funerale: «Vincente anche al traguardo della vita»

Una folla di campioni e gente comune ha dato oggi l’ultimo saluto a Michele Dancelli. Nella parrocchiale di Castenedolo, paese in cui nacque 83 anni fa, si sono svolti i funerali dell’indimenticabile campione bresciano, capace di imprese impossibili come vincere la Milano Sanremo nel 1970 da solo contro tutto il gruppo che lo inseguiva per chilometri.

A rendere l’omaggio al ciclista di Castenedolo sono arrivati anche personaggi e storici sponsor del ciclismo, da Ernesto Colnago, presente nonostante le 93 primavere, Salvarani, Molteni, la famiglia Lucchini da sempre suoi primi tifosi, e poi il campione rivale e amico al tempo stesso Gianni Motta per non parlare dei ciclisti e campioni bresciani: da Mario Anni fidato gregario e amico fraterno di Michele, Davide Boifava, e poi ancora Bruno Leali, Fausto Bertoglio, Renato Bongioni, Fabio Bordonali, Mino Denti, Angelo Tosoni, Nicola Ruffoni, Luciano Bracchi, Giuseppe Martinelli e tanti tantissimi altri.

«La vita di Michele è stata un po’ come una corsa a tappe – ha ricordato nell’omelia il parroco di Castenedolo – con salite e discese, momenti di gloria come le vittorie e altri più bui segnati dalla sofferenza. Gli ultimi capitoli sono stati senza dubbio i più difficili, quelli della malattia e della sofferenza ma alla fine è arrivato al traguardo con le braccia alzate». Ci piace ricordarlo così.