Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaCiclismo

Michele Dancelli, il funerale: «Vincente anche al traguardo della vita»

Paolo Venturini
A Castenedolo una folla di campioni e gente comune ha dato oggi l’ultimo saluto all’indimenticabile ciclista bresciano. «La sua esistenza come una corsa a tappe»
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
  • I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
    I funerali del ciclista Michele Dancelli a Castenedolo
AA

Una folla di campioni e gente comune ha dato oggi l’ultimo saluto a Michele Dancelli. Nella parrocchiale di Castenedolo, paese in cui nacque 83 anni fa, si sono svolti i funerali dell’indimenticabile campione bresciano, capace di imprese impossibili come vincere la Milano Sanremo nel 1970 da solo contro tutto il gruppo che lo inseguiva per chilometri.

A rendere l’omaggio al ciclista di Castenedolo sono arrivati anche personaggi e storici sponsor del ciclismo, da Ernesto Colnago, presente nonostante le 93 primavere, Salvarani, Molteni, la famiglia Lucchini da sempre suoi primi tifosi, e poi il campione rivale e amico al tempo stesso Gianni Motta per non parlare dei ciclisti e campioni bresciani: da Mario Anni fidato gregario e amico fraterno di Michele, Davide Boifava, e poi ancora Bruno Leali, Fausto Bertoglio, Renato Bongioni, Fabio Bordonali, Mino Denti, Angelo Tosoni, Nicola Ruffoni, Luciano Bracchi, Giuseppe Martinelli e tanti tantissimi altri.

  • Michele Dancelli: una vita in bicicletta
    Michele Dancelli: una vita in bicicletta - Michele Dancelli: una vita in bicicletta
  • Michele Dancelli: una vita in bicicletta
    Michele Dancelli: una vita in bicicletta - Michele Dancelli: una vita in bicicletta
  • Michele Dancelli: una vita in bicicletta
    Michele Dancelli: una vita in bicicletta - Michele Dancelli: una vita in bicicletta
  • Michele Dancelli: una vita in bicicletta
    Michele Dancelli: una vita in bicicletta - Michele Dancelli: una vita in bicicletta
  • Michele Dancelli: una vita in bicicletta
    Michele Dancelli: una vita in bicicletta - Michele Dancelli: una vita in bicicletta
  • Michele Dancelli: una vita in bicicletta
    Michele Dancelli: una vita in bicicletta - Michele Dancelli: una vita in bicicletta

«La vita di Michele è stata un po’ come una corsa a tappe – ha ricordato nell’omelia il parroco di Castenedolo – con salite e discese, momenti di gloria come le vittorie e altri più bui segnati dalla sofferenza. Gli ultimi capitoli sono stati senza dubbio i più difficili, quelli della malattia e della sofferenza ma alla fine è arrivato al traguardo con le braccia alzate». Ci piace ricordarlo così.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Michele DancellifuneraleCastenedolo
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario