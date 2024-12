«Mi hanno sparato», ma la lite tra vicini è un mistero

Una lite tra condomini, ma nessuna certezza su quanto realmente accaduto in un appartamento in via Mantova in città poco dopo le 22.

La chiamata

Sul posto alcune pattuglie della Polizia di Stato allertate dalla telefonata di un uomo di origini straniere: «Sono stato colpito alla testa da un colpo d’arma da fuoco». L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo degli uomini della Questura si sono trovati davanti una scena decisamente meno grave del previsto.

C’era un ferito – trasportato in ospedale per accertamenti – ma dalle prime indagini non sembrerebbe essere stato raggiunto da un proiettile.

La lite sarebbe nata tra inquilini di due diversi appartamenti, tutti di origini straniere e connazionali.