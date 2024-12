«Metti in salvo l’autore», la musica per cinque domeniche è sul Sebino

«Metti in salvo l’autore» è la rassegna organizzata da Eventi Macramè di Gianluca Serioli che partirà, con la seconda edizione, dal prossimo 19 gennaio. Per cinque domeniche, fino al 16 marzo, si terranno incontri con autori, «quattro elogi alla musica che parla, alla poetica di grandi artisti cantautori e a nuovi artisti pronti a raccoglierne l’eredità» come spiega Serioli.

Il primo sarà Federico Sirianni «Faber, Cohen e io», il 2 febbraio ci sarà Ernesto Bassignano con «Il mestiere di vivere», il 23 febbraio Luigi Mariano con «Guarda che non sono io» e il 2 marzo Massimo Germini con «Il lanciatore di sogni». Come finale ci sarà Piergiorgio Cinelli con «Se potessi mangiare un’idea», incontro pensato come un laboratorio per ragazzi sulla poetica di Giorgio Gaber e Sando Luporini.

La novità è che si svolgerà a Iseo, nella sala civica del Castello Oldofredi, in collaborazione con il Comune di Iseo, nell'ambito di un progetto più ampio dal titolo «Musica, Ma Estro» che comprenderà appuntamenti fissi domenicali, tutti alle 17, coinvolgendo tre settori musicali, dalla canzone d’autore, la prima parte, alla musica classica, la seconda al jazz, la terza.

«Il contesto intimo, visto che la sala civica contiene massimo cento persone, favorirà incontri non solo con gli artisti e con la musica, ma anche vere e proprie immersioni in racconti e aneddoti che hanno portato alla nascita di autentici capolavori. L’obiettivo è sempre lo stesso: proporre eventi di qualità, suscitare curiosità, interesse e far conoscere la canzone e la musica sotto punti di vista diversi».

Il costo del biglietto per la rassegna è di euro 10. È previsto anche l’abbonamento «Fattuale» che consiste in abbonamento a quattro spettacoli al costo di 40 euro. La convenienza sta nel fatto che chi sottoscriverà l’abbonamento avrà diritto a uno sconto del 50% sul biglietto del Concerto Gold che verrà organizzato da Macramè la prossima estate a Iseo.