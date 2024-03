Mette in scena la «truffa dell’incidente», ma la vittima capisce il raggiro e lo fa fermare

Non ha fatto molta strada il truffatore che sabato mattina aveva raggirato una anziana di Pontevico. I carabinieri, grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima, che ha anche dato indicazioni sull’auto usata dal malvivente, hanno potuto rintracciarlo e bloccarlo in provincia di Parma.

L’uomo, probabilmente insieme a un complice, ha contattato la vittima facendole credere che il figlio avesse avuto un grave incidente e che servissero immediatamente contanti per l’avvocato. «Avvocato» che poco dopo si è presentato alla porta per prendere il denaro. Mentre il finto professionista recitava la sua scena, però, la donna si è resa conto che qualcosa non andava e l’uomo, per fuggire con il denaro, le ha dato una spinta. Ora la persona fermata, che ha origini campane, deve rispondere anche di rapina: addosso aveva ancora il denaro, 2500 euro, rubato a Pontevico.

Le forze di polizia raccomandano di non a aprire la porta a sconosciuti per nessun motivo e di chiamare sempre il 112 per qualsiasi dubbio.