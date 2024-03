Mette a segno due rapine in meno di mezz’ora in zona via Milano: arrestato 19enne

Due rapine in meno di mezz’ora. Commesse due ore dopo essere stato rilasciato per avere rubato un cellulare la sera prima. Si trova ora in carcere il 19enne di origini tunisine residente nell’hinterland di Brescia che la Polizia Locale ha rintracciato e bloccato venerdì mattina al parco Benenson di via Milano.

Le pattuglie di motociclisti alle 10.30 erano intervenute nei pressi del cimitero dove era stata segnalata una lite. Sul posto hanno trovato un 40enne indiano, con varie contusioni al volto e alle braccia, che ha raccontato di essere appena stato rapinato del cellulare da un giovane che era scappato in direzione della Tangenziale Ovest.

Gli agenti, con in mano la descrizione del soggetto, hanno iniziato a pattugliare la zona e poco dopo lo hanno rintracciato al parco Benenson dove stava facendo roteare una catena per tenere lontani alcuni uomini, indiani, che volevano aggredirlo.

Gli agenti hanno così scoperto che il 19enne aveva rapinato un altro cellulare, questa volta ad un 35enne, ma che alcuni suoi amici erano intervenuti in sua difesa. Per il ragazzo è scattato l’arresto che nelle scorse è stato convalidato con misura della custodia cautelare in carcere.

La prima vittima è stata medicata in pronto soccorso e dimessa con prognosi di 15 giorni.