La metropolitana di Brescia resta ferma per tre ore
Il servizio era stato sospeso a causa di un guasto: Brescia Mobilità l’ha ripristinato alle 21.30
La metro di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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Il servizio della metropolitana a Brescia è rimasto sospeso su tutta la linea per circa tre ore, fino alle 21.30 di questa sera. L’interruzione, a quanto si apprende, sarebbe riconducibile a un guasto tecnico.
Brescia Mobilità ha poi riparato il guasto con i propri tecnici, ripristinando il servizio. Nel frattempo era stato attivato un servizio bus sostitutivo.
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