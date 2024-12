Metro, tornano i fondi grazie a un emendamento di Azione

I fondi per la metropolitana di Brescia, tagliati dal Governo con l’ultima legge di Bilancio, saranno ripristinati grazie ad un emendamento firmato dagli onorevoli di Azione Fabrizio Benzoni ed Elena Bonetti.

Il Governo ha fatto propria la proposta del partito di Carlo Calenda, appoggiata anche dal Pd, che ha deciso di destinare all’infrastruttura cittadina i propri fondi parlamentari. «In Commissione Bilancio è arrivata da parte del governo una riformulazione che ripristina il fondo per il 2025 e parzialmente per il 2026. Siamo soddisfatti perché grazie a questo lavoro di Azione concentrato sul territorio, Brescia non subirà un taglio per la gestione di un’opera strategica», ha confermato Benzoni.

I fondi

Alla metro di Brescia saranno assegnati un milione di euro per il 2025 e mezzo milione sia per il 2026 che per il 2027. «L’emendamento restituisce alla città di Brescia e ai suoi cittadini quelle risorse che il governo Meloni aveva tolto», ha commentato Bonetti.

Le parole di Elena Bonetti

Soddisfazione anche da parte dell’onorevole Girelli del Pd: «Avremmo preferito un diverso trattamento da parte del Governo che ancora una volta aveva deciso di penalizzare i comuni rimangiandosi un impegno pluriennale verso la nostra città. Siamo comunque soddisfatti e ringraziamo i colleghi di Azione».

Il commento di Benzoni

Un ringraziamento è arrivato poi dalla sindaca Laura Castelletti: «ringrazio i due parlamentari, che hanno saputo dare una risposta concreta al nostro territorio, supplendo alla scarsa attenzione del governo centrale. Auspico che le forze politiche in Parlamento facciano sistema per tutelare gli interessi della nostra città in partite strategiche come questa».