Metro e bus, addio ai biglietti magnetici in favore dei qr code

Il 2026 si apre con una novità importante per chi viaggia sui mezzi pubblici cittadini. Dal 1° gennaio, infatti, i tradizionali biglietti magnetici sono stati sostituiti con titoli di viaggio dotati di qr code, validi per l’accesso sia alla metropolitana sia agli autobus. Il nuovo sistema mantiene il formato cartaceo, ma adotta una tecnologia più evoluta.

Per convalidare il biglietto è sufficiente avvicinarlo alla validatrice, con il qr code rivolto verso l’alto: la lettura avviene senza contatto e il passaggio della luce da rossa a verde conferma l’avvenuta validazione.

I titoli con qr code si possono acquistare alle emettitrici automatiche delle stazioni della metropolitana, negli Infopoint turismo e mobilità di via Trieste 1, viale della Stazione 47 e via San Bartolomeo 23/C, come pure nei punti vendita autorizzati e tramite le app Bresciapp!, Dropticket e MooneyGo.

La transizione

Chi è ancora in possesso dei biglietti magnetici può sostituirli gratuitamente entro il 30 giugno, rivolgendosi agli Infopoint. Diverso il percorso per rivendite ed enti che hanno acquistato i biglietti nella sede di San Donino: in questo caso la sostituzione deve avvenire direttamente lì.

Per agevolare la fase di transizione, resterà attiva una sola validatrice dedicata ai titoli magnetici in ciascuna stazione della metropolitana e sugli autobus. Sarà riconoscibile dalla grafica gialla e funzionerà esclusivamente con i biglietti emessi dai parcheggi scambiatori Prealpino, Poliambulanza, Casazza e Sant’Eufemia Buffalora. Anche per questi titoli è però previsto il superamento definitivo, con la lettura magnetica che verrà disabilitata nei prossimi mesi.

Contatti

Informazioni: www.bresciamobilita.it, customer care (tutti i giorni ore 7.30-22) al numero 030.3061200, via WhatsApp al 340.0702227, via email customercare@bresciamobilita.it, o attraverso i social di Metro Brescia e Brescia Mobilità.