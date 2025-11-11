La metro di Brescia viaggia con i messaggi del Festival della Pace
- Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace - © www.giornaledibrescia.it
- Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace - © www.giornaledibrescia.it
- Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace - © www.giornaledibrescia.it
- Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace - © www.giornaledibrescia.it
- Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace - © www.giornaledibrescia.it
Un treno della metro che porta il Festival della Pace in giro per la città. È questa l’iniziativa promossa da Comune, Provincia e Brescia Mobilità: un vero e proprio strumento di comunicazione in movimento.
All’interno del treno
Una volta entrati nel vagone i passeggeri incontrano riflessioni sui concetti di pace, unione, diritti umani e democrazia. L’obiettivo è infatti diffondere i messaggi della rassegna all’interno di un mezzo che viene utilizzato ogni giorno da migliaia di bresciani e che circolerà anche dopo che il festival sarà concluso.
Inoltre, grazie a Qrcode presenti sul treno, i cittadini possono scaricare il programma completo della rassegna, scoprendo tutte le iniziative dell’ottava edizione.
Commenti
«La parola pace è alla base della nostra quotidianità – ha detto il presidente del Comune Roberto Rossini presentando l’iniziativa –. L’idea è che questo concetto non rimanga astratto, ma si incarni nella vita di tutti i giorni». A fargli eco Francesca Quiri di Brescia Mobilità: «Le scritte sono sulle porte, sui sedili e sulle pareti e porteranno il messaggio del festival anche dopo che sarà finito».
Il progetto è realizzato con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei, Amnesty International e il patrocinio del Parlamento europeo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.