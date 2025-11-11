Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

La metro di Brescia viaggia con i messaggi del Festival della Pace

Nada El Khattab
All’interno di un vagone ci sono riflessioni sui concetti di pace, unione, diritti umani e democrazia
  Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace
    Il treno della metro con i messaggi del Festival della Pace - © www.giornaledibrescia.it
Un treno della metro che porta il Festival della Pace in giro per la città. È questa l’iniziativa promossa da Comune, Provincia e Brescia Mobilità: un vero e proprio strumento di comunicazione in movimento.

All’interno del treno 

Una volta entrati nel vagone i passeggeri incontrano riflessioni sui concetti di pace, unione, diritti umani e democrazia. L’obiettivo è infatti diffondere i messaggi della rassegna all’interno di un mezzo che viene utilizzato ogni giorno da migliaia di bresciani e che circolerà anche dopo che il festival sarà concluso.

Inoltre, grazie a Qrcode presenti sul treno, i cittadini possono scaricare il programma completo della rassegna, scoprendo tutte le iniziative dell’ottava edizione.

«La parola pace è alla base della nostra quotidianità – ha detto il presidente del Comune Roberto Rossini presentando l’iniziativa –. L’idea  è che questo concetto non rimanga astratto, ma si incarni nella vita di tutti i giorni». A fargli eco Francesca Quiri di Brescia Mobilità: «Le scritte sono sulle porte, sui sedili e sulle pareti e porteranno il messaggio del festival anche dopo che sarà finito».

Il presidente del Consiglio Roberto Rossini insieme a Francesca Quiri di Brescia Mobilità
Il presidente del Consiglio Roberto Rossini insieme a Francesca Quiri di Brescia Mobilità

Il progetto è realizzato con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei, Amnesty International e il patrocinio del Parlamento europeo.

