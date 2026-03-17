A Messi a Fuoco l’indagine sui conti condominiali: facci la tua domanda

Nei giorni scorsi abbiamo scritto dell’indagine della Procura di Brescia nei confronti dell’amministratore di condominio bresciano che avrebbe sottratto decine di migliaia di euro pagati dai condomini per la gestione degli immobili.

L’ipotesi al vaglio del pubblico ministero Carlo Pappalardo, al quale è stata assegnata l’inchiesta che riunisce diversi fascicoli, resta quella di appropriazione indebita, mentre proseguono gli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, anche sui flussi di denaro e sull’eventuale utilizzo di una società in nome collettivo che, secondo quanto emerso dalle prime verifiche, avrebbe emesso fatture pur risultando di fatto inesistente.

Gli esperti

I casi emersi sul lago di Garda – tra Sirmione, Lonato e Desenzano – hanno scoperchiato il vaso di Pandora. E adesso molti proprietari stanno valutando di presentare esposti o di chiedere verifiche sui bilanci degli anni passati.

Venerdì 20, Andrea Cittadini si occuperà della questione nella trasmissione Messi a Fuoco. In studio con lui ci saranno avvocati e un delegato dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci) disponibili a rispondere alle curiosità sul tema. Chiunque avessi dubbi o volesse chiarimenti, sia per tutelarsi che per un semplice controllo sui conti, può scrivere le proprie domande a questo indirizzo email: gdbweb@giornaledibrescia.it.

Per conoscere le risposte dei professionisti basterà guardare la trasmissione, in diretta, alle 20.30.