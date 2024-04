Mercoledì 1° maggio raccolta rifiuti sospesa

Con la Festa dei lavoratori si ferma anche la raccolta dei rifiuti in due zone di Brescia.

A comunicare le variazioni nel calendario, come già fatto in occasione del 25 Aprile, è stata la società Aprica del Gruppo A2A. Infatti, mercoledì la raccolta è sospesa nella zona rossa e arancio: il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 8 maggio.

Ma non solo, sempre mercoledì è stato sospeso lo spazzamento con divieto di sosta. Sempre per gli stessi motivi anche il servizio Ecocar (consente lo smaltimento di tutti i rifiuti domestici tossici o infiammabili che non possono essere conferiti in isola ecologica) è sospeso.

Infine, i centri di raccolta rimarranno chiusi al pubblico e gli sportelli di via Lamarmora e via Codignole resteranno chiusi. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Aprica nella sezione rivolta ai cittadini.