Mercato immobiliare, meno mutui ma cresce l'acquisto di seconde case nei luoghi turistici

Il calo delle compravendite c’è stato, pari al 13,5% e si ricorre meno ai mutui. Ma il mercato tiene e cresce la richiesta di case nuove, ristrutturate e green, con terrazza o spazi esterni. Aumentano invece le compravendite senza mutuo e l’acquisto di seconde case nei luoghi turistici, come il Lago di Garda. È la fotografia scattata dall’Osservatorio immobiliare e dal Centro studi della Federazione italiana agenti immobiliari per la nostra città nel quarto trimestre 2023.

Se prima i dati erano disponibili gratuitamente per gli associati Fiap, ora grazie al progetto Fiap Monitora Italia, sono consultabili, online, da chiunque lo vorrà, ad un costo contenuto, sul sito www.fiapmonitoraitalia.it. Un ulteriore strumento che si affianca al Listino dei valori immobiliari di Brescia e provincia curato dalla Borsa immobiliare.

«I dati vengono forniti trimestralmente e arrivano direttamente dagli agenti immobiliari. Per ora riguardano le città ma vorremmo fornirlo anche per i piccoli paesi», spiega Marco Grumetti, vicepresidente vicario nazionale Fiap. La domanda di abitazioni moderne, tecnologicamente avanzate e green, aggiunge Maurizio Roversi, presidente Fiap Brescia, «è superiore all’offerta disponibile. Gli immobili non riqualificati infatti hanno bisogno di molti interventi di ristrutturazione».

«Dopo le incertezze, si torna a costruire: i costruttori edili stanno tornando ad avere fiducia e a Brescia e Provincia si stanno realizzando nuovi complessi residenziali dagli elevati standard abitativi, ad alta efficienza energetica», dice Marco Giudici, responsabile delegato dell’Osservatorio provinciale. I prezzi delle case, soprattutto di quelle nuove, ristrutturate ed efficienti energeticamente restano alti. Le più richieste sono le metrature medie, all’interno di complessi residenziali ma con terrazze e spazi esterni. Per il 2024 non si prevedono forti oscillazioni al rialzo e al ribasso e ci sono segnali che il mercato possa stabilizzarsi e tornare a crescere.