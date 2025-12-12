Al Mercato dei Grani c’è una grande installazione natalizia luminosa
La lunga facciata del Mercato dei Grani cambia volto per tutto il periodo natalizio. Una proiezione in videomapping, ideata in collaborazione tra A2A e il Comune di Brescia, trasforma l’edificio storico in una superficie narrativa con immagini in movimento, colori e geometrie luminose. L’accensione ufficiale si è tenuta questa sera, con l’assessore Andrea Poli e il consigliere del CdA di A2A Fabio Lavini.
L’installazione natalizia
- L'installazione luminosa al Mercato dei Grani - Comune di Brescia/Christian Penocchio
L’installazione resterà accesa ogni giorno dalle 16 all’una di notte, fino al 12 gennaio, accompagnando chi attraversa piazzale Arnaldo con una scenografia visiva che punta a unire memoria architettonica e sperimentazione digitale. La proiezione copre oltre 118 metri di lunghezza e più di 10 metri di altezza, seguendo le linee del Mercato dei Grani e reinterpretandole con figure dinamiche che scorrono lungo tutta la facciata.
Il progetto porta la firma di Giulio Maestri, in arte GlamNoise, artista visivo tra i nomi di riferimento del videomapping italiano. Suo è anche il contributo alle installazioni luminose realizzate per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, sempre in collaborazione con A2A e con l’amministrazione comunale.
