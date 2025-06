Pieno di pubblico a Rovato per il Memorial Massimo Salvi

Sant’Andrea di Rovato ha ricordato degnamente il decennale dalla scomparsa di Massimo Salvi. Un nome che, ancora oggi, è capace di unire tre Comuni nel suo ricordo: Salvi, scomparso prematuramente a 53 anni, è stato, infatti, calciatore dell’Unitas Coccaglio, dirigente sportivo del Chiari Calcio e volontario rovatese. E così il Gruppo sportivo oratorio Sant’Andrea, assieme ai figli Matteo e Cristina, alla moglie Daniela Vavassori e a decine di amici, appassionati e sostenitori, hanno deciso di mantenere vivo il ricordo unendo la passione per il calcio a quella dello stare assieme, tra amici. È nato così il Memorial Massimo Salvi, chiusosi nelle scorse ore, che ha visto scendere in campo, complessivamente, oltre un centinaio di atleti.

Nona edizione

La nona edizione del torneo di calcio è andata alla squadra del bar Follia di Palazzolo sull’Oglio. Erano presenti quasi un migliaio di persone, arrivate sugli spalti e nei locali dell’oratorio anche grazie al richiamo del fornito stand gastronomico, rimasto in funzione per tutto il mese del torneo. La serata conclusiva, domenica, si è aperta con la partita tra vecchie glorie: da un lato amici e compagni di gioco di Massimo, mentre dall’altra era schierata la squadra del Gso Sant’Andrea. Poi le finali del torneo e le premiazioni, alla presenza del sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, e degli assessori Pieritalo Bosio e Valentina Bergo.

Legami

A fare gli onori di casa, per la famiglia, è stato Matteo Salvi: «Il Memorial – ha detto il figlio di Massimo – non è solo un torneo: è un momento di sport, di incontro e di partecipazione, che ogni anno cresce, si rafforza e coinvolge sempre più persone. In un tempo in cui spesso ci dimentichiamo quanto sia prezioso il tempo vissuto insieme, questo torneo ci ricorda ed è testimonianza che lo sport può ancora essere un’occasione per unire le persone, costruire legami autentici, trasmettere valori importanti e lasciare un segno positivo nella nostra comunità».