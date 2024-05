Memorial day Sap per le vittime della Strage di Capaci

Questa mattina il Sindacato autonomo di polizia ha celebrato il Memorial day Sap per ricordare - nel trentaduesimo anniversario della strage di Capaci - tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità.

Nel piazzale della Questura si sono riunite alcune delle autorità civili e militari della città, che hanno così partecipato alla deposizione dell’omaggio floreale commemorativo sulla lapide dedicata ai caduti della Polizia. «Da sempre il Sindacato autonomo di Polizia ricorda le vittime della criminalità organizzata - spiega Paolo Faresin, segretario provinciale Fap Brescia -. Oltretutto siamo a ridosso del cinquantesimo anniversario della Strage di piazza Loggia: un motivo in più per essere vicini alla nostra città».

Memoria viva

Un filo diretto che collega i momenti bui della nostra Repubblica, con la volontà di mantenere vivo il ricordo delle vittime e di tutti coloro che hanno combattuto per una società più giusta. «Condividiamo con partecipazione lo spirito dell’iniziativa - precisa il questore Eugenio Spina -. È importante cogliere ogni circostanza per tenere viva la memoria e far comprendere ai giovani cittadini e poliziotti il senso di giustizia che caratterizzava chi è morto per lo Stato».

Al Memorial day ha voluto essere presente anche l’onorevole Simona Bordonali, deputata delle Lega. «Ricordiamo persone che hanno dato la vita per la giustizia e la libertà - sottolinea -. In questo giorno, oltre a Giovanni Falcone, vanno ricordati la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La strage di Capaci, come quella di piazza Loggia, rappresentano momenti terribili del passato: vanno però fatti conoscere affinché non si ripetano più».

La commemorazione a Campo Marte

La Questura ha organizzato poi un altro momento commemorativo al monumento dedicato alla Polizia di Stato di Campo Marte, al quale hanno partecipato alcuni allievi della scuola Polgai e ad alcuni ragazzi del Liceo Foppa.