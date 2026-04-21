Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Meloni insultata in tv russa, convocato l’ambasciatore a Roma

Il conduttore russo Vladimir Solovyov attacca la premier con frasi volgari. La Farnesina pronta a convocare l’ambasciatore
Il presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov
Il presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov
AA

Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier «fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia» e apostrofandola come «PuttaMeloni». «Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà», ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma.

«L'Europa è entrata in guerra diretta con noi, lo abbiamo sentito dalle dichiarazioni di Merz», ha sottolineato il giornalista in russo per poi proseguire, parlando in italiano della premier, «di quella vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, Giorgia puttaMeloni. Che brutta donnuccia, cattiva», ha dichiarato Solovyov. Poi è andato avanti in russo: «Questa Meloni, carogna fascista, che ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi... Ma il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà». «Non bisogna discutere questi punti di vista, questa è una realtà vera», ha poi aggiunto il conduttore riparlando in italiano. 

A quanto si apprende, la Farnesina convocherà l'ambasciatore russo a Roma a seguito degli insulti lanciati dal presentatore televisivo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Giorgia Meloniambasciatore russo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario