Meloni in visita da Trump: nei discorsi dazi, Ucraina e Cecilia Sala

La visita a sorpresa della premier italiana Giorgia Meloni a Mar-a-Lago «per incontrare informalmente il presidente eletto Donald Trump sabato» è approdata anche sul New York Times. In passato, ricorda il quotidiano, Meloni e Trump hanno espresso reciproca stima, e il suo viaggio rappresenta una delle prime visite di un leader straniero alla residenza del presidente eletto in Florida dopo la sua elezione.

«È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, la prima ministra italiana», avrebbe detto Trump di Meloni, prima di elogiarla affermando che «ha preso d'assalto l'Europa».

L’incontro

L'incontro, sempre secondo il Nyt, «rafforza le speranze dei sostenitori di Meloni che la premier conservatrice italiana diventi l'alleata di riferimento di Trump in Europa».

«Gran parte di questo ruolo – prosegue il quotidiano – consisterebbe nel mediare le tensioni tra altri leader europei e Trump, che ha minacciato di avviare una guerra commerciale con il continente, oltre a ridurre il sostegno americano ad alcuni Paesi della Nato e all'Ucraina nella guerra contro la Russia. L'agenda dell'incontro non era chiara sabato sera, ma gli osservatori prevedono che i due leader discutano proprio di questi temi».

Il giornale cita come un altro possibile argomento la detenzione in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala, avvenuta pochi giorni dopo che l'Italia ha arrestato, su richiesta degli Stati Uniti, un iraniano sospettato di fornire componenti per droni alle Guardie Rivoluzionarie iraniane. «L'Iran ha spesso detenuto stranieri e cittadini con doppia nazionalità per scambiarli con denaro o persone» e «una persona informata sull'incontro ha detto che Meloni aveva fatto pressing per questo», riferisce la testata.

Meloni, conclude il quotidiano, «ha anche un buon rapporto con Elon Musk, e i suoi sostenitori sperano che ciò rafforzi il suo peso internazionale una volta che Trump diventerà presidente».

Il documentario

Donald Trump e Giorgia Meloni, con Marco Rubio e altri, avrebbero anche guardato la première di un documentario incentrato sui ricorsi nelle elezioni del 2020 (quando Trump denunciò brogli di massa, ndr), con un focus sugli sforzi dell'avvocato John Eastman: lo scrive su X il reporter del Wall Street Journal Alex Leary.

Trump — along with Meloni, Rubio, and others — watching premier of documentary on 2020 election challenge, with a focus on the efforts of John Eastman. pic.twitter.com/qehBSwRaPx — Alex Leary (@learyreports) January 5, 2025

Si tratta della prima del docufukn «The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice», in cui l'esperto di diritto costituzionale John Eastman sostiene che negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno assistito all'ascesa di un «sistema giudiziario con due pesi e due misure» in cui, dice, il sistema legale ha ingiustamente preso di mira gli avvocati che rappresentano clienti conservatori. Eastman afferma che gli avvocati che hanno difeso il presidente Donald Trump e altre figure conservatrici dopo le elezioni del 2020 hanno dovuto affrontare dure sanzioni per aver messo in dubbio l'integrità delle elezioni, sanzioni che ritiene non verrebbero applicate se quelli di sinistra avessero avanzato affermazioni simili.

Eastman, ex professore di legge, ha attirato l'attenzione nazionale per aver consigliato Trump sui ricorsi costituzionali alle procedure elettorali in diversi stati chiave in bilico dopo le elezioni presidenziali del 2020. Ha dovuto affrontare sia la radiazione dall'albo che accuse penali relative al suo ruolo. Oltre a Eastman, nel film compaiono anche Alan Dershowitz, noto professore di giurisprudenza in pensione di Harvard, e Jeffrey Clark, un alto funzionario del Dipartimento di Giustizia nell'amministrazione Trump, anche lui coinvolto nelle indagini per la tentata sovversione del voto.