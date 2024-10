Medico bresciano, ritrovato a Vicenza Davide Piccinali

È stato ritrovato a Vicenza, Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando del San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Ad annunciarlo è stato il fratello Dario. «È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene» ha detto Dario Piccinali.

L’allontanamento

Ai familiari non ha spiegato il perché dell’allontanamento volontario e si è solo limitato a dire che aveva bisogno di stare solo qualche giorno. Piccinali aveva finito il turno giovedì scorso al San Raffaele, ma la mattina dopo non si era presentato in ospedale ed erano stati i colleghi a lanciare l’allarme.