Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Mazzano, scappa dal fidanzato e si rifugia dall’amica: lui sfonda la porta

Paolo Bertoli
Il giovane è stato poi bloccato dai carabinieri e trasportato in ospedale: come da prassi è stato attivato il codice rosso
Una pattuglia dei carabinieri - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Una pattuglia dei carabinieri - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
AA

È stato l’intervento dei carabinieri a mettere al sicuro una ragazza di Molinetto di Mazzano che, poco prima, era stata costretta a rifugiarsi in casa di un’amica, spaventata dalle reazioni del fidanzato durante una lite che i due hanno avuto per strada attorno alle 19 di ieri sera. Diversi residenti della zona hanno sentito le urla, poi il fragore di vetri in frantumi e infine hanno visto il sangue sul portone dello stabile.

La ricostruzione

La prima ricostruzione dei fatti, affidata ai carabinieri della Compagnia di Brescia, ha permesso di mettere in fila i fatti. Una donna di circa 35 anni di Mazzano stava discutendo in strada, in via Marconi, con un ragazzo, di una decina di anni più giovane. La discussione si è fatta accesa e la giovane si è accorta che l’altro, di origini tunisine, stava diventando aggressivo.

Spaventata allora ha cercato riparo nella villetta più vicina, quella in cui abita una sua amica. È riuscita a entrare nel giardino e poi si è avvicinata alla porta che, per fortuna, non era chiusa a chiave. Lei è riuscita ad infilarsi dentro mentre la famiglia si preparava per la cena e a chiudersi la porta alle spalle.

Pugni e testate

La vetrata del portone però non ha placato l’ira del giovane che, ormai fuori controllo, si è messo a prendere a pugni e testate la vetrata, mandandola in frantumi e provocandosi ampi tagli alla testa.

Il trambusto aveva allertato i vicini che hanno segnalato la situazione al numero unico di emergenza da cui la chiamata è stata dirottata ai carabinieri che hanno inviato una pattuglia. Il ragazzo, ferito, è stato scortato dai militari in ospedale mentre la donna è stata ascoltata dagli investigatori per capire come si siano esattamente svolti i fatti e se ci siano già stati episodi violenti in passato.

La posizione dell’uomo è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Come previsto in questi casi è stato attivato il protocollo del codice rosso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
violenzacodice rossoMazzano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario