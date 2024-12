Mazzano piange don Mario Pelizzari, per anni parroco di San Carlo a Rezzato

Si è spento ieri nella Casa di riposo di Gavardo don Mario Pelizzari. Nato a Mazzano il 26 gennaio del 1936, era stato ordinato sacerdote nel 1961. Prima fu insegnante in seminario e curato festivo al Villaggio Violino (fino al 1965), poi assistente diocesano dei fanciulli cattolici.

Dal 1966 al 1976 fu curato a Coccaglio, a seguire parroco di Cailina (1976-1985), di San Giacinto in città (1985-1997) e di San Carlo a Rezzato del 1997 al 2012. Quello di San Carlo è stato il ministero della pienezza, anche per le molteplici opere che ha compiuto per abbellire la chiesa da poco eretta (è stato il secondo parroco dopo don Nino Prevosti), corredandola con affreschi e vetrate nuove.

Di lui il diacono Andrea Zuccali, che lo ha affiancato per lunghi anni, ricorda «la disponibilità e semplicità verso tutti, il suo essere carità». Dopo Rezzato fu presbitero collaboratore a Montichiari e Vighizzolo (2012-2019) e a Novagli (2017-2019). Alla pensione don Mario era tornato a Mazzano come cappellano della Casa di riposo. La salma sarà trasferita ed esposta nel pomeriggio di domani a Mazzano, nella parrocchiale dei Santi Zeno e Rocco: alle 20.30 si terrà la veglia funebre. Il funerale sarà celebrato dal vescovo Pierantonio Tremolada lunedì alle 14.30.