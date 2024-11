Maxi tamponamento in A21: sei auto coinvolte

Maxi tamponamento nella notte in A21 tra Bagnolo Mella e Manerbio. Sei le auto coinvolte per tredici persone soccorse. È il bilancio dell’incidente avvenuto mezzora dopo la mezzanotte e provocato con tutta probabilità dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia calata sul Bresciano già nelle prime ore del pomeriggio di sabato.

I soccorsi

Fortunatamente le persone soccorse, tra cui anche un paio di bambini, non versano in condizioni gravi. Chi ha avuto bisogno di accertamenti è stato trasportato negli ospedali di Brescia e Manerbio in codice verde o giallo. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’auto medica, una squadra di vigili del fuoco e la polizia Stradale di Cremona.