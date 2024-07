Maxi rissa al Carmine, indagini in corso

Una maxi rissa nel cuore della movida bresciana è avvenuta ieri sera, attorno alle 23, in zona Carmine. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, decine di persone, in modo particolare ragazzi giovani, sarebbero state coinvolte in episodi di violenza per le vie del quartiere cittadino.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Brescia – ieri sera intervenuti con diverse pattuglie – per fare luce sull’episodio. In modo particolare, per capire chi siano i ragazzi coinvolti e soprattutto se siano state utilizzate anche delle armi, come coltelli.