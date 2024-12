Maxi furto all’Ottica Fiorenza di Rovato: «Il negozio non riaprirà»

«L’Ottica Fiorenza resterà chiusa a tempo indeterminato… per furto». È il cartello, vergato a mano, che compare all’esterno del negozio di via Primo Maggio, 36 a Rovato dopo il maxi furto avvenuta nelle prime ore di venerdì. Un brutto colpo per l’attività, che proprio pochi giorni fa aveva festeggiato i primi dieci anni di vita. A colpire la violenza utilizzata dai malviventi che hanno completamente ripulito i locali, ospitati all’interno dell’ex centro commerciale La Girandola. Proprio l’Ottica Fiorenza è una delle ultime attività rimaste.

Approfittando dell’assenza di testimoni, i ladri hanno prima disattivato l’allarme della galleria commerciale e poi, una volta all’interno, si sono introdotti nel negozio (vuoto) attiguo e hanno letteralmente sfondato il muro divisorio, probabilmente con l’uso di alcune mazze. Dentro l’ottica, oltre a portare via ogni oggetto presente, buona parte della scaffalatura e dei cassetti sono stati ribaltati. Danneggiate anche diverse opere d’arte che facevano parte dell’arredamento del negozio. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si parla di diverse migliaia di euro.

Sul furto spaccata indagano i Carabinieri di Rovato, che sperano di trovare qualche indicazione sul numero e l’identità degli autori del furto dalle telecamere presenti nei dintorni dell'ex Girandola e in quelle del vicino distributore, collocato sull’ex strada statale 11 e sulla tangenzialina est di via Primo Maggio.