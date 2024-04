Maxi furto al Vittoriale, si scava nel dark web

Proseguono le indagini del Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Monza sul furto delle opere dello scultore Umberto Mastroianni al Vittoriale degli Italiani.

Secondo il capitano Michele Minetti, «in queste settimane di indagini sono stati fatti importanti passi avanti e ne abbiamo riferito alla magistratura. Stiamo operando nel dark web alla caccia di aste in cui le opere possano essere state collocate, mentre non si escludono importanti rilievi anche nei tradizionali canali di ricettazione delle opere d’arte trafugate da collezioni private e come in questo caso da musei».

Mentre tutte le bocche restano serrate non si escludono a breve importanti rivelazioni sul furto, nella speranza che i ladri, non messi ad ora alle strette, possano non aver fuso le sculture in oro.